20 ледяных и снежных фигур появились в парке Бондина (фото)

В течение недели с 18 по 24 декабря участники (67 человек), создавалисвои творения из снега и льда. На аллее парка возникли снежинки, олени,лошади, роботы. Рядом с прудом на край ледяного куба приселполупрозрачный ангел, сообщает ntagil.org.

В управлении культуры TagilCity.ru сообщили, что фигуры будут стоять впарке до конца зимы, так как находятся под наблюдением охранников парка.

1 место в номинации «Профессионалы» жюри единогласно присудили скульптору Александру Иванову за композицию «Такил» (ледяной монгол с чашей). Специальный приз жюри в этой же номинации был присвоен скульптору Сергею Дегтяреву за композицию «Серебряное копытце».

В номинации для студентов 1 место было присуждено студентам Уральского училища прикладного искусства Руслану Пучкину и Юрию Иванову, 2 место - Сергею Брюханову и Елене Камаловой (УУПИ), 3 место завоевали Елена Жидлеева и Дмитрий Рыжков из Нижнетагильской социально-педагогической академии.

Cреди учащихся образовательных учреждений, которые лепили снеговики, лучшей была признана работа учащихся МОУ СОШ № 72, 2 место получили ребята из профессионального училища № 49, 3 место – МОУ ДОД «Дом детского творчества Тагилстроевского района».

© Фото Виктории Мельниковой