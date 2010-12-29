35 лет исполняется инфекционной больнице Нижнего Тагила

Накануне праздника врачей и медсестер поздравила и начальник управленияздравоохранения Администрации города Оксана Хулап. Она поблагодарилаколлектив больницы за многолетнюю добросовестную работу, высокийпрофессионализм, внедрение современных технологий, сообщает пресс-службауправления здравоохранения.

В настоящее время в состав МУЗ «ГИБ» входят 8 отделений, в том числеобъединенная лаборатория, детское и взрослое диагностические отделения,отделение воздушно-капельных инфекций для детей раннего возраста идиспансерное отделение.

Ежегодно в стационаре инфекционной больницы проходят лечение около 6,5тысяч пациентов с различными инфекциями. В диспансерном отделенииосматриваются и консультируются каждый год до 4,5 тыс. человек.