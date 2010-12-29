35 лет исполняется инфекционной больнице Нижнего Тагила
29 декабря 2010, 07:41Общество
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28 декабря городская инфекционная больница отметила 35-ый день рождения. Открытие больницы на 440 коек состоялось 1 января 1976 года.
Накануне праздника врачей и медсестер поздравила и начальник управленияздравоохранения Администрации города Оксана Хулап. Она поблагодарилаколлектив больницы за многолетнюю добросовестную работу, высокийпрофессионализм, внедрение современных технологий, сообщает пресс-службауправления здравоохранения.
В настоящее время в состав МУЗ «ГИБ» входят 8 отделений, в том числеобъединенная лаборатория, детское и взрослое диагностические отделения,отделение воздушно-капельных инфекций для детей раннего возраста идиспансерное отделение.
Ежегодно в стационаре инфекционной больницы проходят лечение около 6,5тысяч пациентов с различными инфекциями. В диспансерном отделенииосматриваются и консультируются каждый год до 4,5 тыс. человек.
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