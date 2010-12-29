Из-за праздничных мероприятий движение по центральным улицам города будет ограничено

Как сообщает официальный сайт Нижнего Тагила, в 16.30 на Театральнойплощади пройдет награждение победителей конкурса на звание лучшейСнегурочки, организованного одним из рекламных агентств города. В это жевремя пройдет парад Дедов Морозов, в котором в этом году участвует 200человек.

На время проведения парада Дедов Морозов, с 16.30 до 17.00 часов, будетограничено движение автотранспорта по проспекту Мира (от школы № 64 допр. Строителей), а также по проспекту Строителей (от пр. Мира додраматического театра).

Сегодня же пройдет новогодняя лыжная гонка, посвященная памяти С.Н.Хохлова. Она стартует от медицинского училища. На время ее проведения с15.30 до 18.30 часов будет ограничено движение автотранспорта по улицеГорошникова (от улицы Первомайской до проспекта Мира). Ограничены будут ивыезды из домов по улице Горошникова.