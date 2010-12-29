Лучшего врача Нижнего Тагила впервые выберут пациенты

В отличие от традиционных конкурсов профессионального мастерства, когда лучших выбирают руководители коллективов, право выбрать врача года предоставят пациентам. Тагильчанам предстоит оценить милосердие и профессионализм тех, кто возвращает им здоровье, рассказала начальник управления здравоохранения Нижнего Тагила Оксана Хулап. Лучших врачей выберут по четырём номинациям: «Лучший педиатр», «Лучший врач терапевтической специальности», «Лучший врач хирургической специальности», «Лучший врач диагностической службы».

Участвовать в конкурсе смогут все врачи муниципальных, государственных или частных клиник Нижнего Тагила со стажем не менее 5 лет. В каждой больнице и поликлинике планируется установить ящики для сбора анкет для голосования. Между тем медицинская сфера Нижнего Тагила испытывает кадровый голод. Больницы и поликлиники укомплектованы лишь на 50%. Всего в Нижнем Тагиле на данный момент за здоровьем тагильчан следят 812 врачей.