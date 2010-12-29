Предприниматель и пострадавший от его выстрела мужчина написали друг на друга заявления

Он рассказал, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения сталугрожать ему физической расправой, нецензурно ругаться и потребовал,чтобы хозяин торговой точки вышел с ним на улицу для разговора.Предприниматель вышел из магазина вместе с незнакомцем, чтобы успокоитьего на улице.Незнакомец был настроен крайне агрессивно и попытался начать драку.Тогда предпринимательвыстрелил из травматического пистолета в воздух.

Выстрел был светошумовой, предполагалось, что он только ослепит иоглушит хулигана. Но в итоге мужичина получил ожог.От госпитализации мужчина не отказался, как сообщалось ранее. На местопроисшествия прибыла машина «Скорой помощи», и пострадавшего увезли вбольницу.

По словам Владимира, позже уже в участке незнакомец продолжалугрожать ему при сотрудниках милиции.Оба участника происшествия написали друг на друга заявления в милиции.Как пояснил TagilCity.ru Владимир, он предполагает, что угрозы и попытканападения на него связаны с его профессиональной деятельностью. Темболее что свидетелем происшествия стал один из конкурентов Владимира побизнесу.

В УВД TagilCity.ru сообщили, что уголовное дело пока не заведено, идетподготовка и сбор материала. В пресс-служба УВД отметили, чтоинформация от 28 декабрябыла предварительная, поэтому в ней допущенынеточности.