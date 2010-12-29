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Предприниматель и пострадавший от его выстрела мужчина написали друг на друга заявления
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Предприниматель и пострадавший от его выстрела мужчина написали друг на друга заявления

29 декабря 2010, 16:17Общество
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