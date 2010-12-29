В Нижнем Тагиле будут строить летательные аппараты

Напомним, прошедшие обучение и защитившие бизнес-план начинающие предприниматели получают для развития бизнеса грант до 300 тысяч рублей. Очередные 78 человек в Нижнем Тагиле защиту успешно прошли. Среди проектов - постройка двухместных летательных аппаратов. Есть и инновационный бизнес - получение сверхчистых материалов без примесей, рассказал директор нижнетагильского муниципального фонда поддержки малого бизнеса Сергей Найдёнов.