В Нижнем Тагиле будут строить летательные аппараты
29 декабря 2010, 17:20ОбществоАнка
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Это один из проектов, получивший грант на реализацию в рамках программы «Начни своё дело».
Напомним, прошедшие обучение и защитившие бизнес-план начинающие предприниматели получают для развития бизнеса грант до 300 тысяч рублей. Очередные 78 человек в Нижнем Тагиле защиту успешно прошли. Среди проектов - постройка двухместных летательных аппаратов. Есть и инновационный бизнес - получение сверхчистых материалов без примесей, рассказал директор нижнетагильского муниципального фонда поддержки малого бизнеса Сергей Найдёнов.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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