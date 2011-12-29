2000 обманутых дольщиков Свердловской области все-таки получат жилье

В 2011 году по поручению губернатора Александра Мишарина в нашем регионе начала работать областная координационная комиссия по защите прав дольщиков, пострадавших от деятельности недобросовестных инвесторов – застройщиков жилья, которую возглавил председатель областного правительства Анатолий Гредин. В ходе ее работы рассматривались все проблемные строительные площадки Свердловской области, составлен реестр проблемных застройщиков, определены механизмы и сроки завершения строительства «замороженных» объектов.

В общей сложности в 2011 году в эксплуатацию было введено девять проблемных объектов, ведется строительство на 16 строительных площадках.

На сегодняшний день ключи от квартир получили более тысячи человек.

Разработан и реализуется закон Свердловской области «О поддержке граждан, пострадавших от деятельности юридических лиц по привлечению денежных средств граждан, связанному с возникновением у граждан права собственности на жилые помещения в многоквартирных домах». Сейчас решены вопросы о финансировании проблемных объектов, уже определены две площадки в Екатеринбурге, где будет идти строительство жилья для обманутых дольщиков.

Во многом благодаря работе областной правительственной комиссии в 2012 году в эксплуатацию будет введено 20 «замороженных» ранее объектов, в которых свои долгожданные квартиры получат свыше двух тысяч дольщиков.

В частности, намечено достроить три дома жилого комплекса, возводимого по адресу ул. Рощинская – Якутская – Патриотов в городе Екатеринбурге.

Известно, что бывший застройщик - ЗАО «УК «Новый Град» вел строительство домов №5, №8 и №9 жилого комплекса, возводимых с участием средств дольщиков, без проведения на объектах государственной экспертизы, подтверждающей безопасность строительства. Сейчас получено разрешение и уже ведется строительство дома №9. Планируется, что уже в феврале 2012 года появится возможность начать достройку жилых домов №5 и №8, сооружение которых было приостановлено на стадии каркаса.

Для завершения строительства этого комплекса правительством Свердловской области выделено Свердловскому агентству ипотечного жилищного кредитования 500 миллионов рублей на строительство этого жилого комплекса, из них 100 миллионов рублей уже перечислены на строительство в декабре текущего года.

Окончание строительства четвертого дома №7 жилого комплекса намечено на 2013 год. Кроме того, областное правительство добивается получения разрешения от министерства обороны Российской Федерации на ввод в эксплуатацию построенного по адресу город Екатеринбург, ул. Пехотинцев, 3 16-ти этажного жилого дома, который был возведен на земельном участке, принадлежащем министерству. Это позволит еще 254 дольщикам переехать в новые квартиры.

Как отмечает советник председателя правительства Свердловской области Дмитрий Нисковских, в следующем году будет решаться вопрос о дополнительном финансировании строительства «замороженных» объектов через «Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования».