Будь уникальна! Одень себя сама

Шитье – работа кропотливая, требующая высокой внимательности и усидчивости. Именно поэтому, хотя почти каждая девочка шьет наряды своим куклам, немногие становится талантливыми мастерами в дальнейшем. Тем не менее современные швейные технологии значительно облегчили труд модисток. И если ты испытываешь слабость к необычным нарядам и устала от повсеместного ширпотреба, самое время задуматься о шитье, вязании или вышивании.

Элементарные навыки и немного технической подготовки помогут тебе создать потрясающий облик. Последние модели вышивальных и вышивально-швейных машин оснащены компьютерным управлением и отлично справляются сами с такими задачами, как подбор иголок, толщины нити, создание рисунка, а порой даже выкройки. Все, что требуется от тебя, – выбрать узор. И независимо от того, что у тебя, вышивальная машина Janome, Brother или отечественная «Северянка», собственные изделия будут выглядеть не менее привлекательно, чем магазинные.

Немного о машинах. Если ты интересуешься непосредственно шитьем, разумеется, профиль машины должен быть швейная. Между прочим, это не лишает тебя возможности оформить вышивкой готовое изделие, ведь многие модели швейных машин запрограммированы на незатейливые узоры и декоративные стежки. Помимо этого, есть такой комбинированный тип машин, как швейно-вышивальные. Это отличный вариант для любительниц совмещать моду с элементами этно. Вязальные машины предназначены для вязки с разнообразнейшими узорами. Любой магазин вязальных машин предлагает такой ассортимент оборудования и аксессуаров, среди которого наверняка найдется верная помощница именно для тебя. У тебя есть отличная возможность проявить фантазию, играя со стилями, совмещая ткани, цвета и узоры.

Цены не менее разнообразны. Все зависит от того, что ты ищешь: примитивный прибор, который поможет тебе просто затрачивать меньше усилий в любимом деле, или же высокопрофессиональное оборудование. Дело в том, что несмотря на трудоемкость процесса, для многих женщин шитье стало прибыльным занятием, позволяющим работать, не выходя из дома и занимаясь любимым делом. Это также выход для людей, имеющих двигательные или другие физические ограничения.

Модные тенденции в шитье – бесшовные и безразмерные модели. И швейное оборудование для трикотажа успешно их выполняет. Есть и другие специфические профили: пошив штор, габардинов, изделий из меха и кожи, плетение шляп и бижутерии.