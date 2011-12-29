Чудеса под Новый год от TagilCity.ru. Авторы новогодних писем Деду Морозу получили первые призы

Письма мы выбрали очень разные, но все они об одном: о вере в чудо, о добром и вечном. Очень приятно, что пишут нам разные люди, что пишут такие добрые и искренние желания. Итак, мы публикуем письма, авторы которых получают в подарок билеты на новогоднее представление в Нижнетагильском цирке.

Здравствуй Дедушка Мороз. Ну и что, что мне 24, ну и что, что у меня 2высших образования, ну и что, что у меня уже сыну почти годик - я всеравно в тебя верю.

Ведь наше счастье в наших руках - надо простоверить в чудо, в сказку, в волшебство. Верить истово, от всей души - какверят дети, ни капельки не сомневаясь - и тогда чудо случится!

Дедушка Мороз, я верю что ты живешь в Великом Устюге, верю что даришь подарки в Новогоднюю Ночь, верю что ты добрый волшебник. А раз я во все это верю от всей души, значит ты существуешь! Спасибо тебе за много прошедших Новых годов, за все подарки, радость и веселье!

В этом году я хочу попросить - пусть следующий 2012 год приносит мне и моей семье только радость, удачу, успех в делах!

Этот год был очень трудный, иногда опускались руки, но последние 2 месяца, я всегда подбадриваю себя и близких: «Этот год был тяжелый, но он подходит к концу! Надеюсь следующий год будет гораздо лучше». Дедушка Мороз сделай так чтобы все у нас получилось что мы задумали, чтобы 2012 год стал годом радости и счастья

Уважаемый дедушка Мороз!

В наступающем году Дракона очень хочется получить в подарок билет наконцерт Стаса Михайлова, который будет в феврале месяце в форуме.Спасибо.

TagilCity, Вам отдельное спасибо, за такуюнеобычную акцию, можно опять почувствовать себя ребенком и поверить в чудо!

Автор еще одного письма - Анна Миронова (на фото) - просила чудодля своих дочек. И мы надеемся, что все обязательно сбудется, а нашиподарки сделают новогоднее настроение этой семьи еще лучше!

Дорогой Дедушка Мороз! Я уже большая девочка, и знаю, КТОскладывает подарки под елку. А вот мои дочки еще нет. А значит, чудесасуществуют! И пусть это будет самым лучшим подарком на Новый Год длябывшего алалика - правильно говорить и не отличаться отребятишек-сверстников. И пойти учиться в обычную школу... Нам для этогоне хватает немного времени и небольшого чуда!

Мы желаем всем жителям Нижнего Тагила, России и всей Вселенной

исполнения всех добрых желаний, маленьких надежд и больших мечтаний

не только в новом 2012 году, но и на всю долгую и счастливую жизнь!

Кстати, скоро День святого Валентина, и это отличный повод порадовать близких. Купите или сделайте сами красивую Валентинку и подарите ее любимому человеку.