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Дед Мороз напомнил водителям «Газелей» правила дорожного движения (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Дед Мороз напомнил водителям «Газелей» правила дорожного движения (ФОТО)

29 декабря 2011, 10:13Общество
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