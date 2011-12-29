Дед Мороз напомнил водителям «Газелей» правила дорожного движения (ФОТО)

Акция началась на Театральной площади. Пешеходам напоминали о правилахперехода проезжей части, вручали листовки и брошюры по БДД. Особоевнимание уделялось детям.

Во время акции из кинотеатра «Родина» вышли учащиеся 2 класса школы №66,которые посетили утренний сеанс. Дед Мороз и Снегурочка задали детямшуточные вопросы по Правилам дорожного движения, знатокам вручилинебольшие сувениры. Не остались равнодушными к поздравлениям и водители.Приятно получить из рук Снегурочки подарок и выслушать наставления отДеда Мороза о правилах перевозки детей, соблюдении скоростного режима рассказала инспектор по пропаганде ОГИБДД ММУ МВД России«Нижнетагильское» капитан полиции Наталья Никишина.

Акция продолжилась на Привокзальной площади, откуда берут началобольшинство маршрутов пассажирского транспорта. Всем водителяммаршрутных такси были вручены памятки и брошюры по ПДД. Также была продолжена работа с пешеходами.

Фото предоставлены отделением пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила