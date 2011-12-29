Дмитрий Медведев записал новогоднее поздравление россиян

Он уже не первый год записывает новогодние обращения с Патриаршего моста. Но это станет его последним обращением в президентской карьере.

В этом году действующий президент демонстрировал привязанность к «Красному Октябрю». В апреле он посетил телеканал «Дождь» и пошутил, что может сам стать телеведущим.