Дмитрий Медведев записал новогоднее поздравление россиян
29 декабря 2011, 15:21ОбществоВалерия Лошкарева
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28 декабря вечером президент России Дмитрий Медведев записал традиционное новогоднее обращение на Патриаршем мосту в Москве.
Он уже не первый год записывает новогодние обращения с Патриаршего моста. Но это станет его последним обращением в президентской карьере.
В этом году действующий президент демонстрировал привязанность к «Красному Октябрю». В апреле он посетил телеканал «Дождь» и пошутил, что может сам стать телеведущим.
Это произошло задолго до того, как было объявлено, что Медведев уступает президентское кресло премьеру Владимиру Путину, который сейчас участвует в выборах.
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