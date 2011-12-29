Долгое отсутствие снега помогло сэкономить 1,5 миллиона рублей

Раньше технику не удалось вывести из-за отсутствия дизельного топлива.Сегодня, по словам Анатолия Чусовитина, коммунальщики испытывают оструюнехватку солярки. Пришедшие в Нижний Тагил две цистерны с топливом былорешено отправить в Екатеринбург, где дефицит дизтоплива стоит еще болееостро. Сейчас проблема уже решена, и сегодня ночью городские улицы будутрасчищены, отметил Анатолий Чусовитин.

Вновогодние праздники проблем с уборкой городских улиц не будет, заверилАнатолий Чусовитин. Несмотря на то, что контракты на расчисткумагистралей в 2012-м году заключить не успели, дороги будут чистить какобычно – со всеми дорожными компаниями договорились, что еслипотребуется - техника будет работать. Заключить контракты планируют до20 января.