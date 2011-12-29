Готовимся отмечать праздник по всем правилам: мобильные советы к Новому году!

Совет №1.

Если в предновогодней суете вы не успели что-то купить, не паникуйте! Нет пушистой елки?! Не беда! Нарядите свою спутницу. Она явно не откажется блистать весь вечер вместо зеленой красавицы.

Совет №2.

В детстве не получили ответное письмо от всенародно любимого Дедушки?! Просто тогда еще не придумали SMS! Отправляйте друзьям и знакомым новогодние SMS-поздравления (лучше заранее!) и будьте уверены – «мобильное письмо» точно не останется без ответа!

Совет №3.

И ЭТОТ стон у вас песней зовется? Хватит травмировать уши дорогих гостей громкими криками под аккомпанемент телевизора! Воспользуйтесь услугой «АнтиПЫП» от МОТИВа и установите на свой телефон зажигательный новогодний хит всех времен и народов «Jingle Bells». Просто отправьте SMS на номер 1090 с текстом GFT пробел 1005424 пробел десятизначный номер абонента. Стоимость услуги – 15 рублей.

Совет №4.

Если у вашего персонального «Деда Мороза» внезапно покраснел нос, значит он просто очень рад празднику! Не ругайтесь! Лучше запечатлите это счастливое лицо на камеру своего телефона, разошлите MMS друзьям и повеселитесь от души январским утром!

Совет №5.

Спамеры-фантазеры разбушевались и распускают по сети всякие небылицы! Информация о «белых списках», благодаря которым только VIP-абоненты смогут легко дозвониться в новогоднюю ночь своим близким, не более чем просто «утка». Компания МОТИВ уверяет – никаких «белых списков» нет! Не верьте слухам и неудачным шуткам - День Дурака будем отмечать немного позже!

Совет №6.

Если накануне новогодней ночи вы поругались с любимой, назовите ее «своей Снегурочкой», и лед растает! А чтобы закрепить результат, отправьте даме сердца оригинальную новогоднюю открытку от МОТИВа. Просто отправьте кодовое слово ДА на короткий номер 2734, укажите номер телефона адресата и ответьте на шуточные вопросы, которые помогут вам создать уникальную открытку. Услуга платная.

Совет №7 (заключительный).

Накануне новогодней ночи постарайтесь объяснить своему мобильному телефону, что ему следует держать себя в руках и не давать себе (да и вам тоже!) распускать язык!