Комитет УВЗ в поддержку Путина выступил с обращением к «трудовому народу России»

В обращениипредлагается создавать на предприятиях комитеты в поддержкуВладимира Путина. Напомним, впервые создавать объединения рабочих в поддержку премьер-министра было предложено на митинге в поддержку «Единой России» 24 декабря.

Также в манифесте говорится о попытке расшатать стабильностьв стране, а рабочий класс противопоставляется «продвинутым бездельникам»,которые митингуют на улицах.

Под обращением стоят три подписи —Игорь Холманских, Валерий Якушев и Андрей Ленда. Кто еще входит в составкомитета, неизвестно.

Полный текст обращения:

Рабочий класс Урала! Трудовой народ России!

Мы обращаемсяк предприятиям оборонно-промышленного комплекса Урала, коллективам всехзаводов и фабрик, к рабочим, селянам. Сегодня происходят попыткирасшатать страну, раскачать ситуацию, изменить курс стабильногоразвития. В Москве и других крупных городах выходят на митинги«продвинутые» бездельники, которые присвоили себе право говоритьот имени всего народа. Пока мы круглосуточно работаем на наших заводах,производим продукцию, которая приносит средства государству, онишатаются по улицам, горлопаня о своих правах. При этом не поднимаяни одной проблемы, которая действительно волнует людей.

Когда мы вышли на митинг поддержки Владимира Путина, они называли нас «быдлом», которое должно только мычать и пахать.

Намнекогда сидеть в интернете, некогда митинговать, мы работаем.Но сегодня мы требуем, чтобы наш голос тоже был услышан.

Мы говоримо том, что заводы дымят трубами, у нас есть работа и зарплата, естьперспектива. Мы хорошо помним, как в 90-е, когда немцовыи касьяновы работали в правительстве нам не платили зарплату месяцами,заводы по всей стране закрывались. Мы не хотим возврата назад! Горбачевыразвалили СССР, но развала России мы не допустим!

Рабочие,заводчане! Мы призываем всех тех, кому не безразлична судьба каждогоконкретного предприятия и всей страны, поддержать инициативу рабочих«Уралвагонзавода» и создавать на своих предприятиях комитеты в поддержкуВладимира Путина!

Мы должны заявить о том, что не позволим снова грабить Россию, вернуть хаос и безработицу, власть олигархов и болтунов.

Мы не «быдло»,мы — российский народ, который никто не смог поставить на колени.У миллионов простых людей тоже есть право на голос! Наш президент —Владимир Путин!

Урал за Россию! Урал за Путина!

Валерий Якушев, Игорь Холманских, Андрей Ленда

Комитет в поддержку Владимира Путина «Уралвагонзавода»