Крокодил украл раздражавшую его газонокосилку
В Австралии крокодил по кличке Элвис украл у работников природного парка газонокосилку, которая раздражала его своим шумом.
Пятиметровый аллигатор, живущий в Парке рептилий под Сиднеем, внезапно имолниеносно вынырнул из своего водоема, выхватил газонокосилку из рукрабочих, которые подстригали поляну на берегу, и потянул на днобассейна, где более часа охранял ее.
Во время обеда крокодила с помощью мяса кенгуру удалось приманить к противоположному берегу бассейна.
Воспользовавшись обеденным перерывом, рабочий парка быстро прыгнул в бассейн Элвиса и вернул похищенную им газонокосилку.
По словам менеджера, крокодил не только нанес аппарату серьезные повреждения, но и сам потерял два зуба.
Работники зоопарка рассказали также, что Элвис, возраст которогооценивается примерно в 50 лет, всегда отличался раздражительнымхарактером.
Природоохранное ведомство было вынуждено отловить Элвиса после того, какон неоднократно нападал на рыбацкие лодки в заливе Дарвина.