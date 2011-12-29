Крокодил украл раздражавшую его газонокосилку

Пятиметровый аллигатор, живущий в Парке рептилий под Сиднеем, внезапно имолниеносно вынырнул из своего водоема, выхватил газонокосилку из рукрабочих, которые подстригали поляну на берегу, и потянул на днобассейна, где более часа охранял ее.

Во время обеда крокодила с помощью мяса кенгуру удалось приманить к противоположному берегу бассейна.

Воспользовавшись обеденным перерывом, рабочий парка быстро прыгнул в бассейн Элвиса и вернул похищенную им газонокосилку.

По словам менеджера, крокодил не только нанес аппарату серьезные повреждения, но и сам потерял два зуба.

Работники зоопарка рассказали также, что Элвис, возраст которогооценивается примерно в 50 лет, всегда отличался раздражительнымхарактером.