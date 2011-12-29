Начинающие скульпторы и маститые специалисты Нижнего Тагила соревнуются в конкурсе создания ледовых фигур

После окончания создания композиций тагильчане путем интернет-голосования смогут выбрать наиболее понравившуюся им скульптуру, создателю которой достанется денежный приз. Для строительства ледяных скульптур каждому архитектору было выдано по 20 ледяных блоков (каждый весом около 50 кг.) В работе используются: электропила, ледоруб, стамески, вода. Возводиться композиции будут на Театральной площади города недалеко от Главной елки.