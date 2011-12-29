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Начинающие скульпторы и маститые специалисты Нижнего Тагила соревнуются в конкурсе создания ледовых фигур
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Начинающие скульпторы и маститые специалисты Нижнего Тагила соревнуются в конкурсе создания ледовых фигур

29 декабря 2011, 11:13Общество
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