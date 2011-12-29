Проблем с мобильной связью в новогоднюю ночь у свердловчан не будет
29 декабря 2011, 17:42ОбществоОльга
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Уральские представительства крупнейших сотовых операторов России обещают обеспечить свердловчан надежной мобильной связью в новогоднюю ночь, отмечает ГородФМ.
Традиционно нагрузка на сети в последние часы декабря – первые часы января существенно возрастает. Количество звонков, SMS и MMS увеличивается в разы – такая нагрузка на сети становится своеобразной проверкой для операторов.
© Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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