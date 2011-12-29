Самостоятельная сборка альтернативного предпускового подогревателя

Описываемый метод будет идеален для владельцев неотапливаемых металлических или бетонных гаражей, имеющих в своем распоряжении электрическую сеть. Суть метода очень проста - мы выделим участки, нуждающиеся в подогреве и обсудим, чем их лучше всего подогревать, после чего обсудим вопросы пожарной безопасности и оценим наш метод.

При воздействии холодных температур под удар выставляются практически все узлы автомобиля, но вот наиболее критично для авто переохлаждение аккумулятора, блока ДВС, АКПП (если автомобиль оснащен АКПП), топливной системы (в случае с дизельным двигателем). Как видите, “обязательных” пунктов только два, но обогрев этих узлов - нетривиальная задача, поскольку, в зависимости от компановки автомобиля, предпусковой подогреватель двигателя в виде какого-нибудь нагревательного устройства может быть очень сложно установить. С переохлаждением аккумулятора можно отчасти справиться применив немного теплоизоляции, самое главное - не допустить замыкания контактов батареи. Особо беспокоящиеся могут вынимать АКБ и ставить ее под отдельный обогреватель, создающий поток воздуха примерно комнатной температуры, а утром устанавливать его обратно.

Вообще, для обогрева можно рекомендовать к использованию только обогреватели, которые создают струю теплого воздуха - они наименее подвержены возгораниям, при достаточной выносливости электросети таких обогревателей можно подключить несколько. При установке такого обогревателя под двигатель или АКПП вы добьетесь “рабочих” температур жидкостей в течение получаса даже в самый сильный мороз, поэтому, возможно, следует продумать дистанционный запуск такой системы.