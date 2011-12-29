Самостоятельная сборка альтернативного предпускового подогревателя
Для борьбы с холодами, а точнее, с трудностями, связанными с запуском в холодное время года, человеком придумано множество способов - подогрев двигателя можно осуществлять с помощью самых различных устройств и агрегатов и при соблюдении некоторых простых правил безопасности вы можете даже самостоятельно собрать свой собственный подогреватель, который будет греть вашу машину по утрам.
Описываемый метод будет идеален для владельцев неотапливаемых металлических или бетонных гаражей, имеющих в своем распоряжении электрическую сеть. Суть метода очень проста - мы выделим участки, нуждающиеся в подогреве и обсудим, чем их лучше всего подогревать, после чего обсудим вопросы пожарной безопасности и оценим наш метод.
При воздействии холодных температур под удар выставляются практически все узлы автомобиля, но вот наиболее критично для авто переохлаждение аккумулятора, блока ДВС, АКПП (если автомобиль оснащен АКПП), топливной системы (в случае с дизельным двигателем). Как видите, “обязательных” пунктов только два, но обогрев этих узлов - нетривиальная задача, поскольку, в зависимости от компановки автомобиля, предпусковой подогреватель двигателя в виде какого-нибудь нагревательного устройства может быть очень сложно установить. С переохлаждением аккумулятора можно отчасти справиться применив немного теплоизоляции, самое главное - не допустить замыкания контактов батареи. Особо беспокоящиеся могут вынимать АКБ и ставить ее под отдельный обогреватель, создающий поток воздуха примерно комнатной температуры, а утром устанавливать его обратно.
Вообще, для обогрева можно рекомендовать к использованию только обогреватели, которые создают струю теплого воздуха - они наименее подвержены возгораниям, при достаточной выносливости электросети таких обогревателей можно подключить несколько. При установке такого обогревателя под двигатель или АКПП вы добьетесь “рабочих” температур жидкостей в течение получаса даже в самый сильный мороз, поэтому, возможно, следует продумать дистанционный запуск такой системы.
К сожалению, эффективных способов прогрева топливной системы “народными средствами” вроде ветровых обогревателей пока не придумано, поэтому, скорее всего, придется устанавливать нагреватель или использовать присадки, препятствующие выделению парафинов из дизельного топлива. Впрочем, при не очень сильных морозах и хранении в неотапливаемом гараже вполне может хватить тепла, выделяемого другими обогревателями. Сэкономив довольно значительную сумму, при помощи советов, приведенных выше, вы можете собрать электрический подогреватель двигателя и остальных систем, нуждающихся в подогреве. Но, как говорилось в начале статьи, этот метод применим для запертых помещений, оснащенных электрической сетью, способной выдержать довольно длительную работу нескольких обогревателей. Если вы не проконтролируете этот момент, то может возникнуть возгорание. Пожарная опасность - основной минус применяемой системы.