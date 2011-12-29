Самые скандальные новости Tagilcity.ru в 2011 году

Мы делаем разные новости. И наши пользователи реагируют на них по-разному. Некоторые новости просто отмечают «плюсами» или «минусами», некоторые активно комментируют. Много комментариев, оставленных к новости, означает, что людей эта проблема сильно волнует, она актуальна или даже вызвала скандал. Также могут оживленно обсуждаться тематические статьи или фотоконкурсы. Так какие публикации Tagilcity.ruстали самыми комментируемыми в этом году?

Эта новость была опубликована сравнительно недавно, 9 декабря, и собрала 137 комментариев. Тему честных выборов активно обсуждают и сейчас, причем не только в Нижнем Тагиле, который сейчас уже стали называть очагом любви к государству из-за выступлений рабочих УВЗ. Эта тема волнует очень многих россиян.

Ох уж эти фотоконкурсы! Иногда в комментариях к ним разгораются нешуточные страсти: конкурсанты и болельщики готовы разорвать друг друга на части. Итого 124 голоса от борющихся за дорогостоящий гаджет.

Неоднозначная история о семье, двое членов которой оказались замешаны в делах, связанных с наркотиками. По заявлению жены и отца Кэлина, ради освобождения которого и был собран пикет, наркоторговцем является только Николай, старший брат. Недоверие пользователей в невиновности Кэлина вылилось в 106 комментариев.

Вопиющая история о смерти двух уважаемых в Нижнем Тагиле пенсионеров, бывших работников предприятия УВЗ, один из которых был почетным гражданином города. Возмущение тагильчан скрывшимся с места ДТП водителем, личность которого в скором времени была установлена, достигло 87 комментариев.

Одними из самых популярных конкурсов являются голосования за самых красивых девушек: «Мисс Первоцвет», «Мисс МО УВЗ», «Мисс Tagilcity» не оставляют равнодушными наших пользователей. А конкурс на самую красивую девушку, да еще и в купальнике, вызвали небывалыйвсплеск эмоций и… 78 комментариев.

6 место. На Вагонке горит Алтайский рынок.

Новости о несчастных случаях всегда не оставляют равнодушными наших читателей, а самый крупный пожар Нижнего Тагила в этом году тем более. Кстати, совсем недавно за тушение этого возгорания четырех пожарных города наградили медалямиМЧС России «За отвагу на пожаре». Это подтверждает огромное уважение тагильчан к ним за этот героический поступок. Думаю, авторы 76 комментариев к новости с ними согласятся.

Эта интересная и позитивная статья с советами, как можно украсить дом перед Новым годом, не только находится в «топе» несколько недель подряд, но и собрала 74 комментария.

8 место. В Нижнем Тагиле в ДТП погиб велосипедист. Пользователи Tagilcity негодовали по поводу смерти велосипедиста под колесами иномарки «Субару-Импреза». Обсуждали неосвещенность проезжей части, отсутствие велосипедных дорожек и гоняющих автомобилистов. Все это обернулось в 73 голоса.

9 место. Сегодня в Нижнем Тагиле состоится митинг в поддержку Владимира Путина.

Сбор сотрудников УВЗ, ВСМПО и НСМЗ около Ледового дворца 24 декабря, а также неоднозначность стимулов, сподвигших людей поучаствовать в этом митинге, пользователи оценили в 71 комментарий.

Громкая история умершего в «Скорой» Савелия Гладыша, которая спровоцировала тагильчан выйти на митинг против халатности врачей. Интересно, что подобных историй о погибших детях, родители которых обвиняют во всем врачей, в области в последнее время случилось 3. Это не могло оставить наших читателей равнодушными: 69 комментариев.