Тагильские полицейские 31 декабря переходят на усиленный вариант несения службы
29 декабря 2011, 17:35Общество
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Усиление продлится до 10-го января. Всё это время каждый 5-й полицейский будет работать по 12 часов.
Сформированы временный оперативный штаб и рабочая группа, которая займется сбором и анализом оперативной обстановки. На случай осложнения обстановки составлен список резервистов. Охранять общественный порядок в новогодние каникулы полицейским будут помогать сотрудники ЧОП.
Всего общественный порядок будут охранять около тысячи человек. Начальник полиции нижнетагильского управления МВД Дмитрий Федотов призвал тагильчан быть благоразумными во время новогодних каникул.
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