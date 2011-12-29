Тагильские полицейские 31 декабря переходят на усиленный вариант несения службы

Сформированы временный оперативный штаб и рабочая группа, которая займется сбором и анализом оперативной обстановки. На случай осложнения обстановки составлен список резервистов. Охранять общественный порядок в новогодние каникулы полицейским будут помогать сотрудники ЧОП.

Всего общественный порядок будут охранять около тысячи человек. Начальник полиции нижнетагильского управления МВД Дмитрий Федотов призвал тагильчан быть благоразумными во время новогодних каникул.