Туры в Иерусалим, Израиль

Иерусалим — главный городстраны, в котором имеется множество библейских, а также римскихи византийских памятников. Неповторимости городу добавляет и то, чтоздесь есть как современная, так и древняя архитектура, а горный воздухблагоприятно влияет на здоровье. Если вы планируете отдых в Израиле, из Екатеринбурга туры в этом направлении отправляются очень часто, приобрести их можно в любое время года.

В Иерусалиме выделяются три района: Старый город, Западный Иерусалими Восточный Иерусалим. Большая часть населения — евреи, живут онив основном в Западном Иерусалиме. Здесь находится Парламент, Верховныйсуд, различные здания правительства, а также многие театры. В ВосточномИерусалиме живут арабы, а Старый город заселяют армяне, христианеи мусульмане. Здесь расположены основные святыни — Стена плачау Храмовой горы, мечеть Аль-Акса и многие христианские святыни, среди которых Храм Гроба Господня.

По периметру Восточный Иерусалим окружен каменной стеной, возведеннойв XVI веке. В городе располагается Академия языка иврит и Академиягуманитарных и естественных наук. Сюда любят приезжать музыканты,писатели и художники. Самым крупным театром города является «ТеатронИерушалаим». Каждый год в нем проводится множество фестивалей. Иерусалимрасполагает множеством музеев, среди которых особенно выделяетсямемориальный комплекс Яд ва-Шем, возведенный в память жертвам Катастрофы (Холокоста) и Героизма.

Современный Иерусалим активно развивается, появляется множество новыхкварталов. Образование здесь очень хорошее и доступно каждому. В городеимеется 78 школ и несколько десятков гимназий, все они имеютопределенный уклон. В 1996 году Иерусалиму отметил крупную дату — 3000лет со дня основания. Если вы еще не решили: выбрать автобусные туры вЕвропу или отправиться в Израиль, отдайте предпочтение второму варианту,и вы об этом не пожалеете.

Во время экскурсий по Иерусалиму стоит посетить расположенную на гореМориа мечеть Купол скалы, которая считается визитной карточкой города.Ее большой золотой купол виден отовсюду, в какой части Старого городавы бы ни находились. Возведение мечети датируется 687–691 годами нашейэры, много раз она перестраивалась. В мечети имеется четыре двери,ориентированные по сторонам света, к которым ведут пологие ступени.Стены мечети украшены мозаикой, изображающей надписи из Корана.

Стена плача — это остатки сооружения, служившего укреплением Храмовойгоры. Она была сооружена по приказу Ирода Великого еще в 19 годудо нашей эры. Длина стены немногим меньше 500 метров, а высота —15 метров.