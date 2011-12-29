В Ингушетии поймали самку снежного человека

Несколько дней назад в Джейрахском районе охотник увидел, как медведь схватил барана и потащил в лес. Охотник пошел вслед за ним, произвел несколько выстрелов, после чего животное вскочило на две ноги и скрылось в лесу. А сегодня пограничники проводили в этой местности зачистку, и в небольшой лощине обнаружили странное животное сказал Маршани.

По его словам, пойманное существо привезли в зоопарк, расположенный на территории подведомственного дома отдыха в селении Сурхахи Назрановского района Ингушетии.

Я вам скажу: животное похоже на гориллу около двух метров ростом, темного цвета, предположительно самка, очень крупная. Обычно горилла опирается на передние руки, а эта стоит вертикально, как человек. Рычит и издает непонятные звуки рассказал министр.

По его словам, животное очень сильно напугано, питается в основном мясом и растительностью.

Одни говорят, что это снежный человек, другие - что крупная обезьяна, но, честно говоря, я такого в жизни не видел подчеркнул Маршани.

По его словам, обычно у крупных горилл бывают длинные и массивные руки. А у этого животного руки короткие и стоит оно, как человек, на двух ногах.