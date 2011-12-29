В преддверии новогодних каникул сотрудники ГИБДД провели агитпробег
29 декабря 2011, 14:02Общество
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Профилактические мероприятия «Внимание – дети!», направленные на снижение детского травматизма в ДТП, начались с агитпробега по главным улицам города.
Агитпробег провели члены Специализированной Добровольной Народной Дружины Ленинского района и сотрудники ОГИБДД ММУ МВД России «Нижнетагильское».
С целью охвата как можно большего количества участников дорожного движения автопробег проводился в час пик, с 16.00 до 17.00, по наиболее аварийным улицам города. С использованием громкоговорящих устройств звучала информация о состоянии детского дорожно–транспортного травматизма, а также обращения к водителям и пешеходам, взрослым и детям сообщили в отделении пропаганды ОГИБДД ММУ МВД России «Нижнетагильское».
В автопробеге приняли участие семь автомашин членов Народной Дружины и два автомобиля ОГИБДД.
Фото предоставлено отделением пропаганды ГИБДД
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