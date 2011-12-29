В преддверии новогодних каникул сотрудники ГИБДД провели агитпробег

С целью охвата как можно большего количества участников дорожного движения автопробег проводился в час пик, с 16.00 до 17.00, по наиболее аварийным улицам города. С использованием громкоговорящих устройств звучала информация о состоянии детского дорожно–транспортного травматизма, а также обращения к водителям и пешеходам, взрослым и детям сообщили в отделении пропаганды ОГИБДД ММУ МВД России «Нижнетагильское».