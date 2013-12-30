Daihatsu подготовит три версии концептуального родстера
Компания Daihatsu привезет на январский автосалон в Токио три специальные версии концептуального субкомпактного родстера Kopen, объединенные названием Future Included.
Официальной информации о грядущих премьерах японцы не привели. Издание Wolrd Car Fans предполагает, что одна из моделей – Future Included RM1 с кузовом красного цвета – является готовым к производству автомобилем.
Другая версия Kopen – Future Included XM1 – выкрашена в камуфляжные цвета, а также оснащена защитным обвесом кузова и иной фальшрадиаторной решеткой.
Модификация Future Included RM2 обзавелась обвесом кузова, который включает в себя накладку на переднем бампере, большие легкосплавные колесные диски, выкрашенные в оранжевый цвет, а также антикрыло на крышке багажного отсека.
В ноябре на автосалоне в Токио компания Daihatsu представила концепт-кар Kopen, который является преемником модели Copen, выпускавшейся с 2002 по 2012 годы. Прототип оснастили бензиновым мотором объемом 660 кубических сантиметров, который работает вместе с вариатором.