Компания Qoros показала изображения своей второй модели

Хэтчбек будет построен на той же модульной платформе, что и седан, дебютировавший в Женеве весной 2013 года. В моторную гамму новинки, как ожидается, войдут два 1,6-литровых бензиновых двигателя – атмосферный и турбированный. В первом случае мощностью агрегата составит 126 лошадиных сил, а во втором – 156 сил. В дальнейшем также не исключено появление варианта с гибридной силовой установкой.

В стандартное оснащение модели войдут задние светодиодные фонари и информационно-развлекательная система под названием QorosQloud с восьмидюймовым сенсорным дисплеем.

Продажи хэтчбека сперва начнутся в Китае. Впоследствии модель, как предполагается, доберется до Европы. В начале декабря сообщалось, что Qoros3 с кузовом «седан» стал доступен на словацком авторынке в топовой комплектации по цене 20 тысяч 960 евро.

Ожидается, что вслед за седаном и хэтчбеком, китайско-израильская компания выпустит универсал, кроссовер и большой седан. Производитель обещает представлять новую модель каждые шесть-двенадцать месяцев.