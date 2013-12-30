Компания Qoros показала изображения своей второй модели
Китайско-израильская компания Qoros опубликовала первые изображения-тизеры своей второй модели – Qoros3 с кузовом «хэтчбек». Мировая премьера новинки состоится в марте 2014 года на Женевском автосалоне.
Хэтчбек будет построен на той же модульной платформе, что и седан, дебютировавший в Женеве весной 2013 года. В моторную гамму новинки, как ожидается, войдут два 1,6-литровых бензиновых двигателя – атмосферный и турбированный. В первом случае мощностью агрегата составит 126 лошадиных сил, а во втором – 156 сил. В дальнейшем также не исключено появление варианта с гибридной силовой установкой.
В стандартное оснащение модели войдут задние светодиодные фонари и информационно-развлекательная система под названием QorosQloud с восьмидюймовым сенсорным дисплеем.
Продажи хэтчбека сперва начнутся в Китае. Впоследствии модель, как предполагается, доберется до Европы. В начале декабря сообщалось, что Qoros3 с кузовом «седан» стал доступен на словацком авторынке в топовой комплектации по цене 20 тысяч 960 евро.
Ожидается, что вслед за седаном и хэтчбеком, китайско-израильская компания выпустит универсал, кроссовер и большой седан. Производитель обещает представлять новую модель каждые шесть-двенадцать месяцев.
Компания Qoros была основана в 2007 году китайской фирмой Chery и израильским консорциумом Israel Corporation, которые открыли дизайн-студию в Мюнхене. В число сотрудников фирмы вошли бывшие работники компаний BMW и Volkswagen. По словам представителей производителя, одним из приоритетов фирмы является разработка и выпуск «качественных» автомобилей для европейского рынка, которые смогут успешно конкурировать с моделями местных компаний. В сентябре седан Qoros3 прошел краш-тесты Euro NCAP, получив высшую оценку от организации – пять звезд.