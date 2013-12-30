Mazda представляет Flair Crossover

По прошествии всего пары дней после того, как Suzuki Motor официально представила новый кей-кар Hustler, позиционирующийся как сверхкомпактный кроссовер, свою версию под названием Flair Crossover показала и Mazda Motor. Собственно «своего» в данной ребеджинговой версии совсем немного, по крайней мере, исходя из опубликованных данных. За исключением эмблем, шильдиков и чуть большей цены при меньшем количестве комплектаций, автомобили выглядят абсолютными близнецами. Даже «фирменный» цвет модели оказался одинаковым – оранжевый Passion Orange в сочетании с белой крышей.

Последний факт, возможно, объясняется тем, что в таком виде наиболее ярким выглядит и салон автомобиля. Если кузов окрашен в оранжевый цвет, то отделку того же цвета имеет передняя панель, дверные ручки и некоторые другие элементы отделки. Во всех остальных случаях они белого цвета.

Технически автомобили полностью идентичны – предложат 660-кубовый бензиновый двигатель в версии с турбонаддувом (63 л.с. мощности 95 Нм крутящего момента) и без (51 л.с. мощности, 63 Нм крутящего момента). Трансмиссия – вариатор, привод – передний или полный. Автомобиль может похвастать дорожным просветом в 175 – 180 мм (в зависимости от привода) и углом въезда в 28 градусов.