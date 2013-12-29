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На праздничную елку нужно ехать по правилам: в Тагиле прошла акция «Малыш всегда в автокресло!» (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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На праздничную елку нужно ехать по правилам: в Тагиле прошла акция «Малыш всегда в автокресло!» (ФОТО)

29 декабря 2013, 10:30Общество
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