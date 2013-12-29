На праздничную елку нужно ехать по правилам: в Тагиле прошла акция «Малыш всегда в автокресло!» (ФОТО)

Местом проведения акции выбрали зону парковки по улице Ермака, в районе дворца Юбилейный, там родители осуществляли подвоз детей к елочному городку.

Целью акции стало привлечение внимания общественности к проблеме безопасности на дорогах, поощрение законопослушных участников дорожного движения, повышение правосознания участников движения, формирование положительного имиджа сотрудников ГИБДД. В ходе акции объясняли родителям-водителям о необходимости соблюдения правил перевозки детей, о последствиях ДТП, а инспекторы отделения пропаганды ОГИБДД Марина Антоненко и Ольга Козлова проводили мониторинг организации перевозки детей в транспортных средствах, и конечно же поздравляли с наступающим Новым годом.

Всего за время акции проведено 16 бесед с водителями, которые перевозят детей. Понравилось то, что во всех случаях мы не обнаружили нарушений правил перевозки детей. И в целом, наблюдая за действиями родителей и детей в районе дворца Юбилейный, отметили, что поведение взрослого населения и детишек соответствовало норме «безопасного поведения у проезжей части и правилам перевозки детей».

Во время акции людям раздавали стикеры «Вместе сохраним ребенку жизнь!», листовки с информацией о погибших и пострадавших детях, с информацией о правилах перевозки детей, ну а маленьким участникам дорожного движения дарили приятные подарки (три шарика символизирующих светофор - красный, желтый, зелёный, и «киндер» шоколадку).

Во время акции настроение у всех было позитивное, пусть оно будет таким весь 2014 год, а инспекторы отделения пропаганды ОГИБДД Вам пожелают счастья, здоровья, детских улыбок и Безопасных Дорог!