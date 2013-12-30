Nissan улучшает оснащение Note

Nissan Motor выпускает в продажу в Японии доработанные версии модели Note образца 2014 модельного года. Автомобиль в большинстве комплектаций не изменился внешне, но получил доработанные системы безопасности, а в ряде комплектаций улучшена отделка.

Во всех комплектациях, кроме базовой S, возможна установка пакета безопасности Emergency Brake. Он включает в себя систему предотвращения фронтальных столкновений на малых скоростях. В ситуации, когда столкновение с впереди идущим автомобилем неизбежно при текущих условиях движения, электроника самостоятельно затормозит и остановит автомобиль.

Также доработана система кругового обзора Around View Monitor. Она может быть установлена во всех комплектациях (кроме базовой), даже если отсутствует навигационная система с экраном на передней панели. В этом случае «картинка» выводится в левой части салонного зеркала заднего вида.

В комплектации Medalist внесены косметические доработки. Немного изменилась отделка решетки радиатора и рисунок легкосплавных колесных дисков, более качественной стали материалы в салоне. Кресла имеют комбинированную отделку сочетанием искусственной кожи и ткани, на передней панели – декоративные вставки.

Одновременно аналогичные доработки получили версии Note от Autech Japan – Rider и Axis.

Добавлено два новых цвета кузова – синий (Shining Blue) и розовый (Pink). Общее количество предлагаемых цветов достигло десяти.

Для Nissan Note в Японии предусмотрен один двигатель – 3-цилиндровый бензиновый 1,2-литровый HR12DE, а также его версия с механическим нагнетателем и непосредственным впрыском топлива HR12DDR. Трансмиссия – вариатор, привод – передний или полный.

Основных комплектаций три – S, X и Medalist, однако общее количество уровней оснащения – 16.