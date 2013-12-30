Новый `шестисотый` Mercedes-Benz покажут в Детройте

На данный момент в семействе S-Class текущего поколения есть лишь одна модификация с мотором V12 – S65 AMG. Двигатель на этой версии выдает 630 лошадиных сил и 1000 Нм крутящего момента. С места до ста километров в час такой седан разгоняется за 4,3 секунды. Его стоимость на российском рынке составляет 12 миллионов рублей.