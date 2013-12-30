Новый `шестисотый` Mercedes-Benz покажут в Детройте
30 декабря 2013, 05:23ОбществоРОман БОТов
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Компания Mercedes-Benz на автосалоне в Детройте представит новую модификацию семейства S-Class – S600. Она будет оснащена двенадцатицилиндровым бензиновым мотором V12, характеристики которого пока неизвестны. Об этом сообщает Mercedes-Benz Passion.
На данный момент в семействе S-Class текущего поколения есть лишь одна модификация с мотором V12 – S65 AMG. Двигатель на этой версии выдает 630 лошадиных сил и 1000 Нм крутящего момента. С места до ста километров в час такой седан разгоняется за 4,3 секунды. Его стоимость на российском рынке составляет 12 миллионов рублей.
Самая мощная версия S-класса, созданная без вмешательства специалистов заводского ателье автопроизводителя – S500. Она оснащена 4,6-литровой V-образной бензиновой «восьмеркой», которая развивает 455 лошадиных сил. На разгон с места до «сотни» эта версия четырехдверки тратит 4,8 секунды. Ее стоимость в России равна 5 миллионам 200 тысячам рублей.
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