Платные парковки в центре Петербурга появятся в 2014 году
Платная парковка в центре Санкт-Петербурга может быть организована в 2014 году. Об этом губернатор города Георгий Полтавченко рассказал «Русской службе новостей».
«Мы очень внимательно изучаем опыт наших московских коллег, потому что проблема парковки в центре, примерно, также жестко стоит и в нашем городе. Поэтому, я думаю, что в следующем году первые пилотные проекты, связанные с организацией платных парковочных мест в центре города, мы запустим», – заявил Полтавченко.
При этом губернатор Санкт-Петербурга отказался давать конкретную информацию о ценах на стоянку, отметив, что «это будет сумма, подъемная для жителей нашего города». Он добавил, что для тех, кто живет в центре города, будут введены специальные льготы.
Ранее сообщалось о том, что в центре Санкт-Петербурга организуют 65 тысяч парковочных мест. Взимать плату за хранение автомобиля планируется в Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском и Петроградском районах.
В Москве первые платные парковки были введены в эксплуатацию 1 ноября 2012 года в районе улиц Петровка и Каретный ряд. С 1 июня 2013 года стоянка стала платной внутри Бульварного кольца, а 25 декабря зона платных паркингов расширилась до границ Садового кольца. Стоимость часа хранения автомобиля внутри Бульварного кольца составляет 80 рублей, внутри Садового – 60 рублей.