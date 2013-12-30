Платные парковки в центре Петербурга появятся в 2014 году

«Мы очень внимательно изучаем опыт наших московских коллег, потому что проблема парковки в центре, примерно, также жестко стоит и в нашем городе. Поэтому, я думаю, что в следующем году первые пилотные проекты, связанные с организацией платных парковочных мест в центре города, мы запустим», – заявил Полтавченко.

При этом губернатор Санкт-Петербурга отказался давать конкретную информацию о ценах на стоянку, отметив, что «это будет сумма, подъемная для жителей нашего города». Он добавил, что для тех, кто живет в центре города, будут введены специальные льготы.

Ранее сообщалось о том, что в центре Санкт-Петербурга организуют 65 тысяч парковочных мест. Взимать плату за хранение автомобиля планируется в Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском и Петроградском районах.