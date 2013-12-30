В Lexus разработали виртуальное купе для гоночного симулятора
30 декабря 2013, 05:29ОбществоРОман БОТов
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Компания Lexus распространила первый скетч суперкара, разработанного специального для гоночного симулятора Gran Turismo 6. Автомобиль появится в официальном дополнении к франшизе, выпущенном в честь ее 15-летнего юбилея, которое будет доступно для скачивания позднее.
Подробности о новинке пока держатся в секрете. По тизеру лишь видно, что это будет автомобиль с кузовом «купе», своим силуэтом напоминающим концептуальный гибрид LF-LC, премьера которого состоялась в январе 2012 года на Детройтском автосалоне.
Как сообщалось ранее, помимо «Лексуса», виртуальный суперкар для Gran Turismo разработал Mercedes-Benz. Машина имеет карбоновый кузов и 5,5-литровую «восьмерку» с двумя турбинами, развивающую 585 лошадиных сил.
Кроме того, свои концепт-кары для симулятора подготовили компании BMW, Red Bull, Toyota, а также Subaru, Honda, Peugeot, Aston Martin и кузовное ателье Bertone.
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