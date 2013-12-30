В Lexus разработали виртуальное купе для гоночного симулятора

Подробности о новинке пока держатся в секрете. По тизеру лишь видно, что это будет автомобиль с кузовом «купе», своим силуэтом напоминающим концептуальный гибрид LF-LC, премьера которого состоялась в январе 2012 года на Детройтском автосалоне.