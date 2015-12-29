11 000 базовых станций «МегаФона» на Урале готовы к нагрузке в Новый год

Наибольшая активность, по оценке экспертов «МегаФона», будет наблюдаться в интернете. К примеру, отмечая Новый год 2015, за два дня клиенты скачали порядка 400 000 ГБ, что в 1,5 раза больше, чем годом ранее, и в 11 раз выше показателей пятилетней давности.

Опыт прошлых лет показывает, что наша сеть полностью готова к нагрузке. Дозвониться до родных и услышать любимые голоса можно даже в часы пиковой нагрузки с 23.00 31 декабря до 1:00 1 января. В этом году надежность услуг будет еще выше – единый центр управления сетью (ЕЦУС) будет вести круглосуточный мониторинг сети, обеспечивать равномерное распределение нагрузки на объекты связи и контролировать все процессы отмечает директор по развитию инфраструктуры «МегаФона» на Урале Антон Щербаков.