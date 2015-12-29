11 000 базовых станций «МегаФона» на Урале готовы к нагрузке в Новый год
Компания «МегаФон» завершила декабрьский этап подготовки мобильной сети к самой «жаркой» ночи в году. Оборудование настроено на максимальный пропуск голосового и интернет-трафика, 11 000 базовых станций в регионе обеспечат успешные голосовые соединения и комфортное интернет-общение в праздники.
Согласно опросу ВЦИОМ, 77% россиян будут встречать Новый год дома. Поэтому помимо мест массовых гуляний отдельное внимание специалисты оператора уделили улучшению услуг в спальных районах города.
Наибольшая активность, по оценке экспертов «МегаФона», будет наблюдаться в интернете. К примеру, отмечая Новый год 2015, за два дня клиенты скачали порядка 400 000 ГБ, что в 1,5 раза больше, чем годом ранее, и в 11 раз выше показателей пятилетней давности.
Опыт прошлых лет показывает, что наша сеть полностью готова к нагрузке. Дозвониться до родных и услышать любимые голоса можно даже в часы пиковой нагрузки с 23.00 31 декабря до 1:00 1 января. В этом году надежность услуг будет еще выше – единый центр управления сетью (ЕЦУС) будет вести круглосуточный мониторинг сети, обеспечивать равномерное распределение нагрузки на объекты связи и контролировать все процессы отмечает директор по развитию инфраструктуры «МегаФона» на Урале Антон Щербаков.
Для обеспечения качественных услуг «МегаФон» проводит следующие работы:
- Своевременная настройка оборудования на максимальный пропуск голосового и интернет трафика
- Увеличение числа каналов в точках обмена трафиком между операторами
- Заморозка на время праздников всех работ по модернизации и строительству сети, которые могут вызвать сбои и ухудшение качества связи
- Круглосуточное дежурство бригад технических специалистов для оперативного реагирования при необходимости проведения восстановительных работ.
Поздравляйте близких, общайтесь в праздники по-настоящему комфортно!