Дети Донбасса получили гуманитарную помощь от школьников Нижнего Тагила (ВИДЕО)

Несмотря на то, что некоторые тагильчане выражали скепсис по поводу этого проекта, считая, что помощь не дойдёт до адресата — этого не случилось. Недавно из ДНР пришёл видеоотчёт, в котором учащиеся и педагоги макеевских школ и детских садов благодарят оказавших помощь. В том числе и тагильчан.

Коробки с собранным проделали большой путь. После того, как их, с помощью педагогов и родителей, собрали учащиеся тагильских школ, они проделали путь до Ростова-на-Дону, в сборный пункт. Оттуда посылки отправились на Донбасс вместе с гуманитарными конвоями МЧС России.

Ученикам из 9-й и 81-й тагильской школы будет приятно увидеть, что их посылки дошли до места назначения, а также какую они вызвали реакцию.

Кроме того, всех учеников школ Нижнего Тагила мы приглашаем принять участие в новом фотоконкурсе «Выпускной на 5!»