Дети Донбасса получили гуманитарную помощь от школьников Нижнего Тагила (ВИДЕО)
В начале ноября тагильские школьники собирали гуманитарную помощь для своих сверстников, учащихся в школах Донбасса. Сбор гуманитарной помощи проходил в рамках проекта «Дети России — Детям Донбасса». Наши ребята стали первыми в Свердловской области, кто поддержал педагогические заведения города Макеевка, расположенного на территории Донецкой Народной Республики.
Несмотря на то, что некоторые тагильчане выражали скепсис по поводу этого проекта, считая, что помощь не дойдёт до адресата — этого не случилось. Недавно из ДНР пришёл видеоотчёт, в котором учащиеся и педагоги макеевских школ и детских садов благодарят оказавших помощь. В том числе и тагильчан.
Коробки с собранным проделали большой путь. После того, как их, с помощью педагогов и родителей, собрали учащиеся тагильских школ, они проделали путь до Ростова-на-Дону, в сборный пункт. Оттуда посылки отправились на Донбасс вместе с гуманитарными конвоями МЧС России.
Ученикам из 9-й и 81-й тагильской школы будет приятно увидеть, что их посылки дошли до места назначения, а также какую они вызвали реакцию.
Кроме того, всех учеников школ Нижнего Тагила мы приглашаем принять участие в новом фотоконкурсе «Выпускной на 5!»
© Денис Таратонов, TagilCity.ru