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Дети Донбасса получили гуманитарную помощь от школьников Нижнего Тагила (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Дети Донбасса получили гуманитарную помощь от школьников Нижнего Тагила (ВИДЕО)

29 декабря 2015, 14:15ОбществоДенис Таратонов
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