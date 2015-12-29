Мобильный интернет от Tele2 – теперь в 80 населенных пунктах Свердловской области

Владельцам загородных домов и садовых участков больше не придется с нетерпением ожидать, когда же на их фазенды будет проложен проводной интернет. Федеральный оператор мобильной связи Tele2 на шаг опередил своих коллег по скорости строительства более современной сети, уравняв любителей сельской размеренности с жителями мегаполисов в праве на быструю и дешевую связь в формате 3G.

Выходить в интернет с мобильных устройств теперь можно в Николо-Павловском, Евстюнихе, Черноисточинске, Братчиково. Впервые 3G в этом году Tele2 запустила в городах Верхотурье, Верхний Тагил, Михайловск, Нижние Серги, Волчанск, до конца года интернет появится в Верхней Туре.

Отправка деловой корреспонденции, обмен студенческими конспектами и фотографиями, ни к чему не обязывающий флирт в чатах и контроль работы сотрудников предприятия теперь доступны всем пользователям скоростного мобильного интернета Tele2, невзирая на их возраст, статус и местонахождение. Например, тарифные планы «Очень черный» и «Самый черный» включают в абонентскую плату фиксированный интернет-трафик (4,5 ГБ за 200 рублей и 15 ГБ за 450 рублей в месяц соответственно), предоставляя при этом пользователям заранее оговоренное количество минут разговора и SMS.

Все пакетные предложения традиционно просты, не содержат скрытых условий и позволяют абонентам Tele2 пользоваться современными услугами связи по самым низким в регионе ценам. Те же расценки на услуги связи внутри сети пакетное предложение сохранит по всей территории России. Никаких переплат: минуты и мегабайты трафика будут расходоваться из предоплаченного пакета без роуминговой наценки.

Tele2 предоставляет дополнительные услуги для абонентов, которые хотят использовать все возможности скоростного мобильного интернета, но предпочитают оставаться на текущем тарифе. Так опция «Пакет интернета» предоставляет абоненту 7 Гб трафика в месяц за 230 рублей, а опция «Портфель интернета» включает 20 Гб трафика в месяц за 450 рублей.

Абоненты других операторов, узнавшие про выгодные расценки Tele2 и желающие получить более выгодное тарифное предложение без изменения своего номера, могут с легкостью перейти на услуги нового федерального. Достаточно подать заявление в любом салоне Tele2 и всего через 8 дней начать экономить на услугах связи. Впрочем, любителям разнообразия ничто не мешает сделать себе или любимым подарок, приобретя дополнительно на новогодней распродаже Tele2 один из стильных золотых и серебряных номеров.

Дина Зотова, коммерческий директор Tele2 макрорегиона Урал: