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Половина россиян предрекли коррупционные скандалы и отставки в 2016 году
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Половина россиян предрекли коррупционные скандалы и отставки в 2016 году

29 декабря 2015, 10:35ОбществоMaurice
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