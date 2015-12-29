Половина россиян предрекли коррупционные скандалы и отставки в 2016 году
Россияне в целом с оптимизмом смотрят в будущее, они не ждут в 2016 году госпереворота или войны со странами Запада, при этом значительной части респондентов кажутся возможными громкие коррупционные скандалы, экономический кризис и крупные технические катастрофы, сообщили «Интерфаксу» в «Левада-Центре».
По данным социологов, 46% россиян уверены, что наступающий 2016-й год будет лучше 2015-го, 19% респондентов не ожидают изменений, а 22% полагают, что он будет не хуже уходящего года.
Только 8% россиян настроены пессимистично, опасаясь того, что новый год будет хуже 2015-го, показал опрос, проведенный 18-21 декабря среди 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ.
Говоря о том, возможен ли в будущем году в России экономический кризис, аналогичный тому, что был в 2008 году, 47% ответили утвердительно, 33% - отрицательно. Затруднились с ответом 20% участников опроса.
Возможность громких коррупционных скандалов и отставок министров в будущем году в России не исключают 53% респондентов. Менее трети (30%) считают это невозможным, 16% затрудняются ответить.
При этом отставку правительства считают возможной лишь 16% россиян (67% называют это невозможным), а государственный переворот - 10% россиян (76% соответственно).
Массовые столкновения на национальной почве в 2016 году в России возможны по мнению 30% респондентов, почти столько же (31%) не исключают в целом возможность массовых волнений и протестов населения в России в 2016 году. Противоположного мнения в обоих случаях придерживается 55% респондентов.
Обострение ситуации на Северном Кавказе в наступающем году ждут 28% россиян (49% исключают такой вариант развития).
По мнению 37% респондентов, в будущем году в России возможны крупные технические катастрофы (43% так не считают). Еще 22% полагают, что в стране могут произойти массовые эпидемии (60% так не думает).
На вопрос, возможны ли в будущем году вооруженные конфликты с какой-то из соседних стран, 29% ответили утвердительно, 50% - отрицательно. Возможность война с США или странами НАТО кажется вероятной 13%, исключают такой вариант 67% респондентов.