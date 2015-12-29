Роспотребнадзор: россияне жалуются на услуги в области торговли, финансов, туризма и ЖКХ

Россияне в 2015 году продолжили жаловаться на торговлю, товары, ЖКХ, финансовые и туристические услуги. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Этот год не был исключительным в части жалоб: и по количеству жалоб, и по структуре жалоб. В этом году мы получили на одиннадцатый месяц около полумиллиона, годовые цифры мы позже подсчитаем. Это примерно то же количество, что и в прошлом и позапрошлом году, и неизменной осталась структура отметила она.

При этом она отметила, что граждане РФ чаще всего жалуются на торговлю: в равной степени на саму услугу торговли и на продукцию. Также часто поступают жалобы, связанные с ЖКХ, финансовыми и туристическими услугами.

Попова подчеркнула, что настоящий объем жалоб является недостаточным. Так, в России лишь 0,3% населения направляют свои жалобы, в то время, как, например, в Великобритании этот показатель находится на уровне 3%, указала глава ведомства.