Сотрудники ЦПГИ «Вместе» помогли вернуться домой освободившейся из колонии маме с ребенком (ФОТО)
Сотрудники ЦПГИ «Вместе» и НОБФ «Независимость», при поддержке БФ «Протяни руку» продолжают встречать освобождающихся из мест лишения свободы мам с маленькими детьми.
В последний понедельник 28 декабря 2015 года, они встречали Анжелу и ее десятимесячного сына Остапа из ИК – 6 в г. Нижнем Тагиле. Встреча была внеплановой и буквально является подарком к Новому году. Женщина отбывала наказание и пробыла в заключение 1 год и 6 месяцев. Анжеле и ее малышу был вручен рюкзак с детскими вещами, сумка переноска, телефон с оплаченным счётом на 900 рублей. Женщину и ребёнка до отправления поезда разместили в здание ЦПГИ «Вместе», где она смогла до вечера в уютной и домашней обстановке и провести весь день.
Анжела была очень благодарна за помощь и поддержку и делилась тем, что эта акция очень важна не только для тех, кто выходит на свободу, но и для тех, кто еще находится в заключении. Мамы очень ждут встречи с волонтерами с надеждой на помощь и понимание. Также и сами сотрудники учреждения благодарны за труд волонтёров.
Анжела и её сын отправились домой в Кировскую область, Котельнический район, а нам остается надеяться на то, что в Новом Году у них начнется совершенно новая жизнь.
© TagilCity.ru по материалам ЦПГИ «Вместе»