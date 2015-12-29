Сотрудники ЦПГИ «Вместе» помогли вернуться домой освободившейся из колонии маме с ребенком (ФОТО)

В последний понедельник 28 декабря 2015 года, они встречали Анжелу и ее десятимесячного сына Остапа из ИК – 6 в г. Нижнем Тагиле. Встреча была внеплановой и буквально является подарком к Новому году. Женщина отбывала наказание и пробыла в заключение 1 год и 6 месяцев. Анжеле и ее малышу был вручен рюкзак с детскими вещами, сумка переноска, телефон с оплаченным счётом на 900 рублей. Женщину и ребёнка до отправления поезда разместили в здание ЦПГИ «Вместе», где она смогла до вечера в уютной и домашней обстановке и провести весь день.

Анжела была очень благодарна за помощь и поддержку и делилась тем, что эта акция очень важна не только для тех, кто выходит на свободу, но и для тех, кто еще находится в заключении. Мамы очень ждут встречи с волонтерами с надеждой на помощь и понимание. Также и сами сотрудники учреждения благодарны за труд волонтёров.

Анжела и её сын отправились домой в Кировскую область, Котельнический район, а нам остается надеяться на то, что в Новом Году у них начнется совершенно новая жизнь.