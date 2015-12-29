Уполномоченный МИД России назвал три главных провала 2015 года
29 декабря 2015, 16:55ОбществоMaurice
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Уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов, подводя итоги 2015 года, заявил, что под определение провала года больше всего подходит коалиция во главе США по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство», передает «Русская служба новостей».
Еще одним провалом он назвал позицию Запада в отношении серьезных нарушений прав человека на Украине.
За год, еще раз подчеркну, ничего практическим в этом плане со стороны Запада в плане побуждения Киева к изменению ситуации не сделано сказал Долгов.
В заключение он пошутил, что отсутствие снега в Москве и Подмосковье перед Новым годом также можно считать провалом. По его словам, погода тоже делает «не всегда положительные сюрпризы».
Ранее опрос показал, что большинство россиян надеются, что наступающий 2016 год будет лучше, чем 2015 год.
«Исламское государство» — террористическая организация, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.
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