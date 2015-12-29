Уполномоченный МИД России назвал три главных провала 2015 года

Еще одним провалом он назвал позицию Запада в отношении серьезных нарушений прав человека на Украине.

За год, еще раз подчеркну, ничего практическим в этом плане со стороны Запада в плане побуждения Киева к изменению ситуации не сделано сказал Долгов.

В заключение он пошутил, что отсутствие снега в Москве и Подмосковье перед Новым годом также можно считать провалом. По его словам, погода тоже делает «не всегда положительные сюрпризы».

Ранее опрос показал, что большинство россиян надеются, что наступающий 2016 год будет лучше, чем 2015 год.