86-летняя вдова ветерана ВОВ из Покровского осталась без квартиры по вине внучки

86-летняя женщина, которая проживала в селе Покровском, являлась вдовой ветерана ВОВ. Дом, где она жила, нуждался в ремонте. В соответствии с этим пожилая женщина претендовала на улучшение жилищных условий.

На средства, выделенные из федерального бюджета, в 2016 году женщина купила квартиру в Нижнем Тагиле. В этом же году пенсионерка оформила договор дарения на свою внучку, которая проживала в Брянске.

В конце 2016 года внучка продала квартиру, подаренную ей бабушкой. Прокуратура подала в суд для возвращения квартиры вдове ветерана. Суд признал договор дарения недействительным.