86-летняя вдова ветерана ВОВ из Покровского осталась без квартиры по вине внучки
Внучка 86-летней вдовы ветерана Великой Отечественной войны из Покровского продала подаренную ей квартиру, оставив бабушку без жилья.
86-летняя женщина, которая проживала в селе Покровском, являлась вдовой ветерана ВОВ. Дом, где она жила, нуждался в ремонте. В соответствии с этим пожилая женщина претендовала на улучшение жилищных условий.
На средства, выделенные из федерального бюджета, в 2016 году женщина купила квартиру в Нижнем Тагиле. В этом же году пенсионерка оформила договор дарения на свою внучку, которая проживала в Брянске.
В конце 2016 года внучка продала квартиру, подаренную ей бабушкой. Прокуратура подала в суд для возвращения квартиры вдове ветерана. Суд признал договор дарения недействительным.
Летом 2018 года пенсионерка вновь обратилась в прокуратуру, чтобы из квартиры выселили женщину, которая ранее купила жилье у ее внучки. Суд вновь встал на сторону пенсионерки. Перед Новым годом пожилая женщина въехала в свою квартиру, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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