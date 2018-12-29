Четыре жителя Екатеринбурга задержаны по подозрению в ограблении салонов

22 декабря в Екатеринбурге во время ограбления салона сотовой связи на улице Викулова задержаны четыре жителя Орджоникидзевского района. Они подозреваются в ограблении шести салонов.

У задержанных сотрудники полиции изъяли две биты, муляж пистолета, маски и перчатки.

Подозреваемыми оказались ранее судимые за грабеж, угон машин и хранение наркотиков жители Екатеринбурга в возрасте от 22 до 34 лет.

По предварительным данным, во время ограбления 39-летний мужчина ожидал напарников на улице в машине. 29-летний злоумышленник угрожал продавцу, еще два участника нападения разбивали витрины и забирали телефоны. Награбленное сдавалось в ломбард.