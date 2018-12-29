ФАС проверит обоснованность тарифов на вывоз мусора в Екатеринбурге
После обращения жителей Екатеринбурга ФАС направила на рассмотрение в прокуратуру приказ о проведении проверки Региональной энергетической комиссии из-за тарифов на вывоз мусора для МУП «Спецавтобаза» в Екатеринбурге.
Федеральная антионопольная служба направила приказ о проведении внеплановой проверки РЭК в прокуратуру. Основанием тому послужили высокие тарифы на вывоз мусора екатеринбургским МУП «Спецавтобаза». Об этом сообщил замначальника правового управления ФАС России Сергей Пузыревский в официальном ответе на запрос жителей Екатернибурга, которые составили коллективное письмо с просьбой выяснить основания резкого повышения тарифов.
Пришел ответ из ФАС на обращения жителей Свердловской области по поводу непомерно раздутых тарифов на вывоз мусора. Замечу, пришел весьма оперативно, что является несомненно результатом коллективных действий, рассказал на своей странице в социальной сети екатеринбуржец глава местного отделения альтернативного профсоюза «Университетская солидарность» Дмитрий Трынов.
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