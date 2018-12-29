ФАС проверит обоснованность тарифов на вывоз мусора в Екатеринбурге

Федеральная антионопольная служба направила приказ о проведении внеплановой проверки РЭК в прокуратуру. Основанием тому послужили высокие тарифы на вывоз мусора екатеринбургским МУП «Спецавтобаза». Об этом сообщил замначальника правового управления ФАС России Сергей Пузыревский в официальном ответе на запрос жителей Екатернибурга, которые составили коллективное письмо с просьбой выяснить основания резкого повышения тарифов.