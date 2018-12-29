График работы: тагильские больницы будут принимать пациентов в новогодние праздники

Круглосуточный прием тагильчан будут вести специалисты травмпунктов Нижнего Тагила. К стоматологу можно будет обратиться только в первой половине дня, 31 декабря вести прием будут все стоматологические клиники города, но только с 8 до 13 часов. С 1 по 8 января с 8:00 до 13:00 прием пациентов будет вести стоматологическая поликлиника №2, которая находится на улице Правды, 1.

Женские консультации, находящиеся на проспекте Мира, 61 и улице Окунева, 30, будут вести прием с 8:00 до 13:00. Обратиться в ЖК Демидовской городской больницы можно будет с 4 января, консультация на Вагонке будет работать с 3 января.

Поликлиника, которая находится на улице Окунева, 30, будет работать по будням с 8:00 до 13:00, а в субботу с 8:00 до 15:00. Обратиться в Демидовскую поликлинику, находящуюся на улице Горошникова, 37, возможно по будням с 8:00 до 15:00, в те же часы вести прием будет поликлиника №2 на улице Металлургов, 26. Дежурный медик будет работать 6 января с 8:00 до 14:00. В эти же часы будет принимать пациентов поликлиника №3 на Липовом тракте, 30а.

Поликлиника на Новострое, 24, будет принимать жителей с 8:00 до 15:00, а 6 января больница закончит прием на час раньше. Для оказания неотложной помощи поликлиника будет работать с 15:00 до 20:00.