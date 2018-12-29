Испания признала депутата ГД Резника невиновным в отмывании денег

В Испании вынесено решение Национального суда по уголовному делу в отношении 17 российских граждан. Это высшая судебная инстанция страны, отвечающая за дела о преступлениях в финансовой сфере, вердикты которой являются окончательными. Суд постановил прекратить уголовное преследование россиян и снять все обвинения. На скамье подсудимых оказался в том числе депутат Госдумы от «Единой России» Владислав Резник.

«Новые Известия» со ссылкой на адвоката парламентария сообщают, что дело буквально развалилось в суде, поскольку ни одно доказательство прокуратуры не было принято как убедительное.

«Представленные следствием в суд материалы никоим образом не подтверждают предъявленное обвинение, оно полностью голословное», - заявил защитник.

Теперь бывшие фигуранты уголовного дела имеют право на реабилитацию и возмещение причиненного им ущерба. Их активы и имущество на территории Испании будут возвращены.

Напомним, что уголовное преследование группы россиян в Испании было открыто еще в 2008 году, когда местные правоохранители провели операцию «Тройка». Тогда фигурантам дела было предъявлено обвинение в легализации денег, якобы добытых преступным путем в России и за ее пределами. К 2015 году число обвиняемых достигло 26 человек, среди них оказался и российский парламентарий. В доме Резника на острове Мальорка проходили обыски, но, по всей видимости, полицейские ничего не нашли. В конце концов дошло до того, что в вину Резнику ставили присутствие его лодки на одном причале с яхтой другого россиянина, который предположительно был связан с мафией.