Комендантский патруль проверит дискотеки Свердловской области в новогодние праздники

Сотрудники свердловского гарнизона полиции совместно с прокуратурой, территориальными комиссиями по делам несовершеннолетних, представителями министерств образования, социальной политики, здравоохранения, культуры, общественниками, а также подразделениями Росгвардии проведут комплекс мероприятий, направленных на профилактику причинения вреда здоровью несовершеннолетних, а также по предупреждению преступности в период новогодних праздников с 30 декабря 2018 года по 13 января 2019 года.

В частности, будут выявляться и пресекаться случаи нахождения детей в возрасте до 16 лет в увеселительных заведениях в ночное время без сопровождения законных представителей. Кроме того, задачей акции будет предупреждение преступности несовершеннолетних.

Также сотрудник правоохранительных органов выявят лиц, занимающихся бродяжничеством, находящихся в розыске. Особое внимание полицейские уделят выявлению реализаторов алкогольной продукции и сигарет, которые продают данный товар несовершеннолетним, сообщает глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.