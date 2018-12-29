Компенсация за взносы на капремонт не начислялась инвалиду в Красноуфимске
Сегодня, 06:30ОбществоФото: pixabay.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Красноуфимске инвалиду в полном объеме не начислялась компенсация за взносы на капремонт.
Мужчина является инвалидом 1 группы вследствие военной травмы. По закону он имел право на компенсацию расходов на оплату жилья в размере 50%, в том числе взносов на капремонт. До августа 2017 года ему возмещалась компенсация расходов на оплату взноса на капитальный ремонт, однако позднее ее стали начислять только за 1/3 доли квартиры, которой владел инвалид.
Суд обязал МКУ «Служба единого заказчика» начислять компенсацию в соответствии с законом, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей