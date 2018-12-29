Компенсация за взносы на капремонт не начислялась инвалиду в Красноуфимске

Мужчина является инвалидом 1 группы вследствие военной травмы. По закону он имел право на компенсацию расходов на оплату жилья в размере 50%, в том числе взносов на капремонт. До августа 2017 года ему возмещалась компенсация расходов на оплату взноса на капитальный ремонт, однако позднее ее стали начислять только за 1/3 доли квартиры, которой владел инвалид.