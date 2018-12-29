Корпоратив? Кольцово потратит 385 тысяч рублей на новогоднюю программу

На сайте госзакупок был размещен лот, заказчиком выступает аэропорт Кольцово, в закупке сказано, что организация потратит 385 тысяч рублей на новогоднюю программу, однако техзадание отсутствует. Закупка уже совершена и подписан контракт, исполнителем выступает екатеринбургское ООО «Проект Брайт». Из аукционной документации не ясно для кого именно организовано мероприятие – для корпоративных сотрудников или для пассажиров.

В пресс-службе аэропорта Кольцово в Екатеринбурге 28 декабря оказались не в курсе предстоящего мероприятия и попросили выслать запрос. На момент публикации ответ получен не был.

ООО «Проект Брайт» зарегистрировано в 2015 году, чистая прибыль компании в 2017 году составила 340 тысяч рублей. Проведение праздника в Кольцово – первый контракт для ООО «Проект Брайт». Фирмой владеют Сергей Телушкин, проживающий в Сухом Логе и Светлана Мещерякова, зарегистрированная на Сахалине.

Телушкин владеет долями еще в нескольких фирмах по организации праздников и рекламе.