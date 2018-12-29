Около 2000 свердловских спасателей обеспечат безопасность в новогодние праздники

Для обеспечения безопасности на территории региона созданы оперативные группы, которые смогут в экстренном режиме выехать на места возможных происшествий. Около 2000 спасателей и 700 единиц спецтехники будет обеспечивать безопасность жителей области в праздничные каникулы.

На контроле сотрудников МЧС находятся 612 объектов с массовым пребыванием свердловчан. Также спасатели проводят профилактические беседы и проверяют обеспеченность объектов средствами противопожарной безопасности. В праздники на объектах буду дежурить сотрудники МЧС.

Кроме того, мониторинг проводится в 292 храмах. Священнослужителям напоминают о том, как пользоваться огнетушителями.