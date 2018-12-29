Около 2000 свердловских спасателей обеспечат безопасность в новогодние праздники
С 29 декабря по 9 января в Свердловской области будет действовать режим повышенной готовности в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
Для обеспечения безопасности на территории региона созданы оперативные группы, которые смогут в экстренном режиме выехать на места возможных происшествий. Около 2000 спасателей и 700 единиц спецтехники будет обеспечивать безопасность жителей области в праздничные каникулы.
На контроле сотрудников МЧС находятся 612 объектов с массовым пребыванием свердловчан. Также спасатели проводят профилактические беседы и проверяют обеспеченность объектов средствами противопожарной безопасности. В праздники на объектах буду дежурить сотрудники МЧС.
Кроме того, мониторинг проводится в 292 храмах. Священнослужителям напоминают о том, как пользоваться огнетушителями.
Особое внимание уделено частотным секторам, где возникновение пожаров в праздники увеличивается. В ходе профилактических рейдов жителям частных домов спасатели напомнят о правилах пожарной безопасности, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.
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