Повторно сел за руль пьяным: житель Красноуральска приговорен к 4 месяцам колонии

12 ноября 2018 года житель Красноуральска направлялся на автомобиле по улице Устинова и был остановлен сотрудниками ДПС, которые заметили у гражданина признаки опьянения. Однако освидетельствование не выявило в выдыхаемом воздухе содержания этилового спирта. В биологическом материале мужчины было обнаружено наркотическое вещество.

В мае 2018 года задержанный уже был судим за аналогичное преступление, он был приговорен к обязательным работам, которые закончил исполнять в августе 2018 года.