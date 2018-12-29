Повторно сел за руль пьяным: житель Красноуральска приговорен к 4 месяцам колонии
Житель Красноуральска проведет четыре месяца в колонии-поселении за повторное управление транспортным средством в состоянии наркотического опьянения.
12 ноября 2018 года житель Красноуральска направлялся на автомобиле по улице Устинова и был остановлен сотрудниками ДПС, которые заметили у гражданина признаки опьянения. Однако освидетельствование не выявило в выдыхаемом воздухе содержания этилового спирта. В биологическом материале мужчины было обнаружено наркотическое вещество.
В мае 2018 года задержанный уже был судим за аналогичное преступление, он был приговорен к обязательным работам, которые закончил исполнять в августе 2018 года.
Суд приговорил водителя к 4 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Также подсудимый лишен права управлять транспортными средствами сроком на три года, информирует пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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