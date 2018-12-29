Высадившая из автобуса на мороз 16-летнюю екатеринбурженку кондуктор нарушила закон
В Екатеринбурге завершена проверка по инциденту с высадкой из автобуса 16-летней девушки. Установлено, что кондуктор и водитель нарушили закон.
Кондуктор и водитель высадили девушку, оплатившую проезд, за семь остановок до необходимой ей остановки. Было установлено, что автобус имел неисправность, а девушка в салоне находилась одна, поэтому ее высадили.
Девушка осталась одна на улице в темное время суток, денег на другой автобус у нее не было.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, по закону, если автобус имел неисправность, девушку должны были посадить в другой автобус и доставить до нужной ей остановки.
Прокуратура установила, что данные требования кондуктор и водитель транспортного средства не соблюли, поэтому ООО «Уралтрансгрупп» было внесено представление об устранении выявленных нарушений законодательства.
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