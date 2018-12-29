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Высадившая из автобуса на мороз 16-летнюю екатеринбурженку кондуктор нарушила закон
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Высадившая из автобуса на мороз 16-летнюю екатеринбурженку кондуктор нарушила закон

Сегодня, 18:56ОбществоФото: pixabay.com
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