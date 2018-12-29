ЗАО «Уральская бумага» в Сухом Логу задолжало сотрудникам 4,5 млн рублей

Прокуратура установила, что с июня по октябрь 2018 года ЗАО «Уральская бумага» в Сухом Логу не выплачивало 66 сотрудникам заработную плату. Общая сумма долга составила 4,5 млн рублей.

Производственная деятельность предприятия была прекращена с 29 июня 2018 года.

Прокуратура направила в суд иск о взыскании невыплаченной заработной платы. Генеральный директор организации дважды привлекался к административной ответственности: за нарушение трудовых отношений и за неисполнение требований прокуратуры.