ЗАО «Уральская бумага» в Сухом Логу задолжало сотрудникам 4,5 млн рублей
Сегодня, 18:17ОбществоФото: pixabay.com
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Предприятие «Уральская бумага» в Сухом Логу не выплачивало 66 сотрудникам заработную плату в течение 5 месяцев. Общий долг перед работниками составил 4,5 млн рублей. Руководители организации выплатили задолженность после вмешательства прокуратуры.
Прокуратура установила, что с июня по октябрь 2018 года ЗАО «Уральская бумага» в Сухом Логу не выплачивало 66 сотрудникам заработную плату. Общая сумма долга составила 4,5 млн рублей.
Производственная деятельность предприятия была прекращена с 29 июня 2018 года.
Прокуратура направила в суд иск о взыскании невыплаченной заработной платы. Генеральный директор организации дважды привлекался к административной ответственности: за нарушение трудовых отношений и за неисполнение требований прокуратуры.
В декабре 2018 года задолженность перед сотрудниками ЗАО «Уральская бумага» была полностью погашена, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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